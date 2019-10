Dippoldiswalde

Eine 57-jährige Fußgängerin ist in der Nacht zu Sonntag in Reichstädt, einem Ortsteil von Dippoldiswalde von einem Auto erfasst und getötet worden. Die Frau ging mit ihrem Mann am Fahrbahnrand. Das Unglück geschah rund 150 Meter nach dem Ortseingang.

Das Unfallopfer knallte auf die Scheibe des VW Passat und schleuderte dann auf ein Grundstück. Auch der Mann erlitt Verletzungen. Anwohner leisteten erste Hilfe. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.

Beamte der Polizei Dresden sowie ein Gutachter der Dekra und Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden untersuchten in der Nacht die Unfallstelle. Quelle: Marko Förster

Der Fahrer des Passat hatte sich zunächst vom Unfallort entfernt, kam jedoch wieder zurück. Nach ersten Erkenntnissen saß der 54-Jährige alkoholisiert am Steuer.

Von mf