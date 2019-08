Dresden

Zum bereits 20. Mal drehte sich am vergangenen Wochenende alles um Trauben, Technik und Handwerk. 46 Weingüter, Weinbaubetriebe und Straußwirtschaften lockten wieder zahlreiche Besucher zu den Tagen des offenen Weingutes an. Führungen durch Weinberge und -keller standen neben der Verkostung sächsischer Tropfen auf dem Programm.

Anlässlich des runden Jubiläums hatten verschiedene Winzer zwischen Pillnitz und Diesbar-Seußlitz sowie in Pesterwitz und Cossenbaude ein Jubiläumsprogramm geschnürt. Vielerorts gab es Livemusik. So bot beispielsweise die Sächsische Winzergenossenschaft Meissen – Sachsens größter Weinhersteller mit derzeit rund 1500 angeschlossenen Winzern – ein Open-Air-Konzer des Dresdner Residenz Orchesters. Es erklangen bekannte Walzermelodien in der Meißner Weinerlebniswelt. Beschwingte Stimmung mit Dixie und Jazz gab es dagegen im Weingut Schuh in Sörnewitz zu erleben. Französische Melodien spielte Frank Deutscher im Pillnitzer Königlichen Weinberg von Winzer Wolfgang Winn.

Auch nach dem Wochenende finden anlässlich des Jubiläums mehrere Sonderveranstaltungen statt. So präsentieren die Landesbühnen Sachsen ab dem 28. August Tanztheater auf Schloss Wackerbarth. Am kommenden Wochenende lädt die Gemeinde Weinböhla zum Winzerstraßenfest ein. Und am 1. September eröffnet Kahlert’s Weinmanufaktur einen neuen Weinlehrpfad auf dem Weinberg in Dresden-Kleinpestitz.

An der Premiere der Tage des offenen Weinguts im Jahr 2000 hatten sich einst 19 Weinbaubetriebe beteiligt. Bis 2013 stieg die Zahl auf 34 an und inzwischen gibt es 46 teilnehmende Weingüter, Weinbaubetriebe und Straußwirtschaften. Das nächste Mal öffnen die Winzer am 29. und 30. August 2020 die Pforten ihrer Güter.

Von Silvio Kuhnert