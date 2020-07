Meißen

Im Jahr 1984 zog der Brandenburger Objektkünstler, Fotograf, Clown und Philosoph Reinhard Zabka (geb. 1950 in Erfurt) in eine baufällige Kate bei Babe in Brandenburg, die er innen und außen zum Gesamtkunstwerk und Atelier herrichtete und umgestaltete, deren Ausstrahlung über die Region hinaus zu wirken begann. Als lebendige Stätte der Erfindungskraft und der Kommunikation begann Zabka die Idee eines eigenen Museums zu beschäftigen, die sich schließlich im Lügenmuseum (Unter dem Motto: „Die Lüge im Dienste der Wahrheit“) manifestierte.

Bewegen, knarren, klingeln, leuchten, flirren und flimmern

Dieser etwas sperrige Begriff begreift die Kunst als Augentäuscher und Irritation, um mit der Fantasie des Betrachters arbeitend, reale Tatsachen, soziale, humane und gesellschaftliche Probleme zu hinterfragen. Die einzigartige Magie seiner Herangehensweise besteht in einer skurrilen und nachhaltigen Auffassung von Kunst (speziell Objektkunst), die aus Fundstücken, Trash, Schrott und Altholz Gegenstände schafft, denen Zabka neues Leben einhaucht. Der unter dem Pseudonym Richard von Gigantikow ausstellende Künstler nimmt hier als perfekter Lügner und „Hexenmeister“ andere und sich selbst auf die Schippe.

Anzeige

Reinhard Zabka Quelle: Sophie Cau

Weitere DNN+ Artikel

Vor acht Jahren kam Zabka mit seiner Ehefrau Dorota nach Dresden. Seine Suche nach einem geeigneten Ort für ein Lügenmuseum, in dem das über viele Jahre angehäufte Inventar einen würdigen Platz finden konnte, erfüllte sich im Gasthof Serkowitz nahe Radebeul an der Kötzschenbrodaer Straße 39. Die Stadt Radebeul setzte ihn als neuen Mieter ein. Dort, wo früher rauschende Feste gefeiert wurden und sich die Dorfjugend der Umgebung traf, stapeln sich in zwölf Räumen nebst dem Tanzsaal hunderte von Kunstgegenständen, Nippes, Trophäen, Fahnen, Devotionalien, Bücher, mechanische Apparate und kinetische Objekte, die sich wie von Geisterhand bewegen, knarren, klingeln, leuchten, flirren und flimmern. Die mit flüsternden Stimmen sich bewegenden Objekte wirken in ihrer Gesamtheit auf die Sinne wie eine große, ächzende Maschinerie eines sich dem Ohr und Auge aufdrängenden Perpetuum Mobile.

Ein experimenteller Ort des Austausches

„In den zwanziger Jahren entdeckten Dadaisten bei einem Ausflug ein kleines Museum in einem Dorf bei Kyritz an der Knatter. Dieses Museum wurde der Legende nach von Emma von Hohenbüssow in einem blauen Pavillon im Gutspark von Gantikow 1884 gegründet. Sie hatte Dinge gesammelt, die es gar nicht gibt.“ Diese einleitenden, geheimnisvoll-rätselhaften Worte von Reinhard Zabka alias Richard von Gigantikow schildern den Mythos der Entstehung des Lügenmuseums. Der Grabstein der legendären Verstorbenen ist vor dem Gasthof aufgestellt und erinnert an eine berühmte Henne.

1990 gründete Richard von Gigantikow sein ominöses Museum, dessen sagenhafte Geschichte sein Begründer mit Augenzwinkern erzählt, wie es der Besucher in einem Faltblatt nachlesen kann. „Das Lügenmuseum beschäftigt sich mit der absurden Maschinerie des Lebens und führt in eine träumende Rezeptionshaltung. Es handelt vom Spiel der Fantasie. Manch einer mag die Kanonenkugeln, auf denen Baron Münchhausen die türkischen Festungen ausgespäht hat, Bilder der Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf, die drei Federn von Winnetou oder das Loch aus der Zauberflöte von Mozart suchen. Andere sind begeistert, endlich Fontanes Wanderschuh gefunden zu haben“, heißt es in einem Statement des Museums.

Unter den sächsischen Kunsthäusern ist das Lügenmuseum ein experimenteller Ort des Austausches für regionale und überregionale Kunst. Regelmäßig finden im Tanzsaal Ausstellungen statt, die sich mit Zeitfragen und Utopien auseinandersetzen. Nach den Lockerungen der durch Corona bedingten Beschränkungen haben zehn Künstlerinnen und Künstler die Initiative ergriffen und dort die Ausstellung „shutdOWN“ aufgebaut. Sophie Cau, Klaus Liebscher, Katrin Süß, Justus Ehras, Gabriele Reinemer, Julian Vowinckel, Kurt Buchwald, Lutz Fleischer, Dorota Zabka und Richard von Gigantikow meinen: Kunst macht kreativ, regt an, stiftet Sinn.

bis 16. August, Lügenmuseum, Kötzschenbrodaer Straße 39, Radebeul, geöffnet Sa und So 13-18 Uhr

Kontakt: Tel. 0351/ 33 455 848, info@luegenmuseum.de

www.luegenmuseum.de

Von Heinz Weißflog