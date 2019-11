25 Jahre Duravit: Europas Toiletten kommen aus Meißen

Meißen

Bevor Mike Stärtzner das Werkstor öffnet, gibt er jedem der Besucher eine Wasserflasche in die Hand. „Es ist warm bei uns“, sagt der Leiter des Meißner Duravit-Werkes. „Auch im November.“ Und tatsächlich geht es auf der anderen Seite der Tür heiß her. Seit 25 Jahren werden dort Toiletten, Waschbecken, Bidets – kurz: Sanitärkeramik hergestellt. „Wir fertigen hier für Kunden in ganz Europa“, erklärt Stärtzner.

„Wir“, das sind etwa 280 Mitar­beiter am Meißner Standort, zu denen etwa 20 Azubis in den verschiedenen Lehrjahren gehören. „Wir bilden für den eigenen Bedarf vor allem Industriekeramiker aus, übernehmen jeden, der einen guten Abschluss hat“, sagt Stärtzner. Seit Jahren macht das Duravit Meißen schon so, hat viel in die Verbesserung der eigenen Ausbildung investiert und spürt deswegen weniger als andere Betriebe vom angespannten Ausbildungsmarkt, wie Stärtzner meint. „Das ist für uns auch besonders wichtig, weil es bei unserer Produktion besonders um Qualität geht.“

Selbstfahrende Wagen in der Halle

Was er meint, wird in der 20 000 Quadratmeter großen Produktionshalle deutlich: Keramik ist ein fragiler Werkstoff, auch wenn sie noch nicht gebrannt ist. Und dennoch wird hier richtig geklotzt: 360 000 Stücke entstehen in drei Schichten an sieben Tagen in der Woche. Wie passen Zerbrechlichkeit und industrielle Fertigung zusammen? Es ist eine Frage der Mischung, das erfährt man beim Werksbesuch. So setzen die Meißner schon lange auf automatisierte Fertigungsprozesse. Man sieht selbstfahrende Wagen ihre Fracht durch die Hallen bewegen, kann beobachten, wie in speziellen Kammern Roboter die Keramiken innen und außen glasieren.

Dennoch steckt viel Handarbeit in den Stücken. So werden sie alle nach dem Gießen von Hand entgratet und für die weiteren Schritte vorbereitet. „Unsere Industriekeramiker sind vor allem mit der Qualitätskontrolle beschäftigt“, sagt Stärtzner. Immer wieder, an verschiedenen Stationen, werfen Mitarbeiter einen prüfenden Blick auf die Keramikteile. Ein System, das funktioniert. Während andere keramische Werke bis zu 25 Prozent Ausschuss produzieren, genügen bei Duravit Meißen am Ende mehr als 90 Prozent den hohen Anforderungen. „Das ist international ein hoher Wert und für uns ein Kostenfaktor“, sagt der Werksleiter.

Möglichst komfortabler Toilettengang

Nur ein Beispiel für den Sonderstatus, den Meißen im Duravit-Konzern genießt. Als eines von nur drei Werken verfügt es zudem über eine Entwicklungs- und Forschungsabteilung, wo neue Modelle entworfen werden. Und das Meißner Werk hat sich eine besondere Expertise bei der Herstellung aufwendiger Sanitärporzellane erarbeitet, die den Toi­lettengang für jeden Benutzer so komfortabel wie möglich machen sollen.

Die Wurzeln des Werks liegen eigentlich in Dresden, wo Duravit 1992 die Sanitärporzellan Dresden GmbH an der Leipziger Straße übernahm. „Damals gab es schon das Ziel, einen neuen Produktionsstandort zu bauen“, sagt Stärtzner. Die Wahl fiel auf Meißen, wo Duravit im frisch eingeweihten Gewerbegebiet Zaschendorf ein 100 000 Quadratmeter großes Grundstück erwarb. Ein passender Ort, ist doch Meißen die Wiege europäischen Porzellans. Die etwa zehn verschiedenen Rohstoffe, aus denen im Meißner Werk die Keramik hergestellt wird, kommen alle auch aus der Region, sagt Stärtzner. Sieben bis acht Tage dauert es, bis sie zu Schlickermasse verarbeitet, gegossen, getrocknet, glasiert und gebrannt sind.

Vier Güsse pro Stunde möglich

Auch wenn das Werk noch relativ neu ist, investiere Duravit jedes Jahr ungefähr zwei Millionen Euro investiert, so der Werksleiter. Wichtige Anschaffungen waren etwa die 2002 in Betrieb genommene Druckgussanlage, die sich vor allem für große Serien eignet, weil sie vier Güsse in der Stunde erlaubt und die verwendeten Kunststoffformen bis zu 100 000 Mal verwendet werden können.

Zum Vergleich: Mit den herkömmlichen Gipsformen, mit denen in Meißen noch etwa 40 Prozent der Produktion hergestellt werden können, sind am Tag zwei und insgesamt nur bis zu 90 Abgüsse möglich. 2007 wurde zum bestehenden, 90 Meter langen Tunnelofen ein Wagenofen angeschafft, der für allem für den zweiten Brand gedacht ist. 2014 ging ein automatischer Trockner in Betrieb.

Von Uwe Hofmann