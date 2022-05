150 Jahre Moritzburger Diakone – der Frauenanteil steigt

Moritzburg

Vater-Höhne-Haus, Rektor-Rühle-Haus, Rektor-Schumann-Haus, Magdalena-Kupfer-Haus – es ist eine Gebäude gewordene Ahnengalerie von Sachsens namhaften evangelischen Diakonen, in deren Mitte Steve Müller auf dem Hof des Moritzburger Brüderhauses steht. Pfarrer Walter Schumann war nach dem Zweiten Weltkrieg Rektor, bis zu seinem Tod bei einem Verkehrsunfall 1957.

Pastor Georg Rühle trat das Amt 1908 an und leitete die Einrichtung bis 1936. Er war Schwiegersohn des Gründers: Emil Höhne (1843-1925). Als Kandidat der Theologie erhielt der spätere Pastor 1860 den Auftrag, vor den Toren Dresdens sozial gefährdete Kinder und Jugendliche zu retten. Lernen konnte er das bei Johann Hinrich Wichern (1808-1881) in Hamburg. Dort hatte der frühe Sozialpädagoge und Theologe 1833 das „Rauhe Haus“ gegründet, eine Anstalt „zur Rettung verwahrloster und schwer erziehbarer Kinder“.

15 Tafeln informieren über die Geschichte der Diakone

Nach einem Jahr Lehrzeit bereitete Höhne in Obergorbitz alles vor. Bald war klar: Man brauchte Betreuer. Sachsens Hofprediger Louis Bernhard Rüling fasste das in den Ausruf: „Wir müssen Brüder haben!“. So wurde Obergorbitz nicht nur Heim, auch Ausbildungsstätte. Zu Ostern 1872 zog Höhne ein. Im Mai kamen ein zweiter Diakon und die ersten drei Knaben; wenige Tage, nachdem das Haus eingeweiht worden war. 150 Jahre ist das her. Das Diakonenhaus hat jetzt einen „Pfad der Nächstenliebe“ durch Moritzburg angelegt. Auf Tafeln kann man sich an 15 Stellen über wichtige Stationen der Geschichte informieren.

Steve Müller steht am anderen Ende dieser Geschichte. Im Mai 2021 ist er mit der Einsegnung in die Gemeinschaft der Diakone und Diakoninnen aufgenommen worden, die 1899 nach Moritzburg gewechselt war. Damit gehört der 33-Jährige zur jüngsten Generation sächsischer Diakone. Als Kind in Plauen/Vogtland hatte der Sohn eines Chemiefacharbeiters und einer Bürokauffrau nie eine Kirche von innen gesehen. Aber Freunde gingen da hin. Und er stellte sich viele Fragen, darunter eine grundsätzliche: „Wozu bin ich eigentlich auf der Welt?“ Er lernte Tischler. „Das ganze Leben lang wollte ich das aber nicht machen.“

Alltag, Beruf und Glaubensleben im Einklang

Mit der Initiative „Kirche Unterwegs Vogtland“ verbrachte er Sommer auf Zeltplätzen. Menschen, die keine Kirche besuchten, erzählen, was Glauben bedeutet, abends am Lagerfeuer – das faszinierte ihn. Er ging zum Studium an die Evangelische Hochschule Moritzburg, wurde 2019 Religionspädagoge – und lernte die Gemeinschaft kennen. „In der sind alle füreinander da, tragen sich gegenseitig in Freude und Leid, auch durch das Gebet“, sagt er. Von Älteren könne er lernen, wie man Alltag, Beruf und Glaubensleben in Einklang bringe.

Nach zwei Jahren als Gemeindepädagoge im Kirchenbezirk Meißen-Großenhain ist Steve Müller seit Anfang April neuer Leiter des Brüderhauses. Nun, sagt er, sei er selbst Gesicht und Sprachrohr der Diakonengemeinschaft und mache Studentinnen und Studenten mit ihr vertraut.

Hof des Brüderhauses in Moritzburg. Die Gebäude sind Wohnheime für Studentinnen und Studenten. Quelle: Steffen Giersch

Der klassische Diakon, männlich, Allrounder an der Seite des Pfarrers, ausschließlich in einer Kirchgemeinde zuständig für Kinder, Jugendliche, Musik und Verwaltung – das war einmal, sagt Thomas Knittel, Vorsteher des Moritzburger Diakonenhauses. Mittlerweile seien viel mehr als Erzieher, in der offenen Sozialarbeit, in Altenpflegeheimen tätig. Geblieben sei die fundierte theologische Ausbildung als Fundament. Vor allem, dass man Teil einer Gemeinschaft sei.

Magdalena Kupfer war die erste Diakonin

Und was Magdalena Kupfer (1910-2011) betrifft, in den Fünfziger bis Siebziger Jahren Dozentin in Moritzburg: Sie war die erste Frau, die 1995 in die Gemeinschaft berufen wurde, die bis dahin als „Brüderschaft“ reine Männersache war. Nun benannten sie die Mitglieder um zur „Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen“.

Seither sei der Anteil der Diakoninnen stark gestiegen, konstatiert Thomas Knittel. Unter den 523 eingesegneten Mitgliedern der Gemeinschaft machten sie zwar nur etwa ein Viertel aus. Von den noch beruflich Aktiven aber seien schon die Hälfte Diakoninnen; bei den 35 Kandidaten sogar zwei Drittel.

Als Netzwerk von Menschen mit geistlichem Hintergrund schätzt Kristin Preuß die Gemeinschaft. Die 43-jährige, aus Annaberg stammende Gemeindepädagogin ist Schulsozialarbeiterin am Dreikönigsgymnasium in der Dresdner Neustadt. Mit den Schülern bespricht sie zum Beispiel, wie man einander kritisieren kann, ohne in Streit und Beschimpfung abzugleiten. Ihr können Schüler sich anvertrauen, die Konflikte mit Lehrern, Eltern haben, an sich selbst zweifeln, Momente tiefer Traurigkeit durchleben. Aus dem einen oder der anderen sei es schon mal herausgebrochen, ob es nicht besser sei, sein Leben mit spätestens 40 zu beenden.

Als Einzelkämpferin brauche sie die Rückkopplung mit anderen, die den gleichen religiösen Hintergrund haben. Auch die geübten Männerstimmen in der Gemeinschaft schätzt sie. „Der Diakon an sich kann singen“, zitiert sie einen überlieferten Satz. Wenn während der Gemeinschaftstage einmal im Jahr beim Gottesdienst in der Moritzburger Kirche gemeinsam Choräle angestimmt werden, sei das ein Erlebnis fürs Ohr. „Wahrscheinlich kann kaum anderswo so viel Heiliger Geist sein wie dort“, scherzt sie. Nun werden die Frauenstimmen zahlreicher.

Gleiche Rechte für Diakoninnen

Susanne Wolf-Dechandt hat mit jungen Leuten zu tun, von denen etwa 60 Prozent nichts von Religion wissen. Die 36-Jährige ist bei der Diakonie Sachsen für Freiwilligendienste und Ehrenamt zuständig. „Für mich sind religiöse Fragen Lebensthemen“, sagt sie. „Ich erlebe Neugier und Offenheit dafür.“

Gleiche Rechte für Diakoninnen in der Gemeinschaft hält sie eher für eine Generationenfrage als für eine der Geschlechter. Männer ihres Alters nähmen schon selbstverständlicher Elternzeit, während ihre Partnerin arbeite.

Seit 2012 überschatten Vorfälle sexueller Übergriffe die Gemeinschaft. Ausgerechnet Kurt Ströer (1921-2013), als charismatischer Jugendwart 1956 bis 1986 im damaligen Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) von Generationen Jugendlicher hoch verehrt, soll sich mehreren von ihnen während seelsorgerlicher Gespräche in irritierender Weise sexuell genähert haben.

Rund 30 Betroffene hätten sich inzwischen gemeldet, sagt Thomas Knittel. Bislang habe man das intern aufzuarbeiten versucht. „In den Kirchgemeinden und in der Diakonie ist aber noch zu wenig im Blick, was das mit den Betroffenen macht.“ So etwas beschädige Menschen. Deshalb hat die Moritzburger Gemeinschaft im Mai 2021 eine Arbeitsgruppe gebildet. Deren Aufgabe: umfassend und öffentlich zu dokumentieren, was damals geschehen sei. Und zu überlegen, wie dergleichen künftig verhindert werden könne.

