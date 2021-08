Radeberg

Es brannte an allen Ecken zugleich, / man sah nur Rauch und Flammen! / Die Kirchtürme loderten auf / und stürzten krachend zusammen.“ So reimte u. a. der noch heute vielen geläufige Dichter Heinrich Heine im 21. Kapitel seines Versepos’ „Deutschland. Ein Wintermärchen“, nachdem er 1843 das im Jahr zuvor weitgehend abgebrannte Hamburg gesehen hatte. Der sonst so spöttische Poet war durchaus schockiert, denn Heine war zwar in Düsseldorf geboren, hatte aber wichtige Jahre seiner Jugend in Hamburg als Gast bei seinem Onkel Salomon Heine verbracht, der durch das Feuer große Teile seines Besitzes verloren hatte. Aufmunternd fügte er an: „Baut eure Häuser wieder auf / Und trocknet eure Pfützen, / Und schafft euch beßre Gesetze an / Und beßre Feuerspritzen.“

Heines Empfehlung für bessere Feuerspritzen, die in Feuerwehrkreisen viel zitiert wird, fehlt nicht in der neuen Ausgabe der Radeberger Blätter zur Stadtgeschichte, ist diese doch explizit dem 150-jährigen Jubiläum der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Radeberg gewidmet.

Anders als sonst ist Heft 19 der Radeberger Blätter also monothematisch angelegt, aber das ist in diesem Fall gerechtfertigt. Herausgeber der Publikation ist die Große Kreisstadt Radeberg in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Stadtgeschichte, Autoren sind die Radeberger Gert Schöbel und Katja Fissel.

Zäsur 1927: Das erste selbstfahrende Feuerwehrauto

Nach Lage der Dinge scheint die Röderstadt ein ziemlicher Nachzügler gewesen zu sein, was die Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr angeht. Die Vorreiterrolle nahm Meißen ein, wo sich bereits 1841 Floriansjünger zusammenfanden. In Radeberg gab es erste Überlegungen 1865, aber dem Stadtrat waren erst mal die zu erwartenden Kosten zu hoch. Letztlich war es erst am 4. Dezember 1871 soweit, dass die Freiwillige Feuerwehr Radeberg als Turnerfeuerwehr offiziell gegründet werden konnte, was mit einschloss, dass der Turnverein zwecks Finanzierung 20 Taler für die neue Feuerwehr bereitstellte, da sämtliche Ausrüstungsgegenstände neu beschafft werden mussten. Auch andere Vereine trugen ihr Scherflein zur Finanzierung der Feuerwehr bei, der schon bald auch Nichtmitglieder des Turnvereins beitreten konnte. Als Erstes half die Gesellschaft Harmonie mit einer Theatervorstellung, deren Motto passend „Spielt nicht mit dem Feuer“ lautete und die über 100 Taler einbrachte, die man der frisch aus der Taufe gehobenen Feuerwehr übergeben konnte.

Die wechselvolle Geschichte der Feuerwehr wird breit und damit umfassend bis in die heutige Zeit vermittelt. Eine Zäsur in der technischen Entwicklung war auf alle Fälle der 1. Juni 1927: „Es wurde das erste selbstfahrende Feuerwehrfahrzeug in Dienst gestellt. Ein Mannschaftswagen wurde nach den Wünschen der Feuerwehr in einer ortsansässigen Werkstatt umgebaut. Das Chassis hatte der Werkstattbesitzer der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Zehn Feuerwehrleute, das lief damals einzig und allein auf gestandene, kräftige Männer hinaus, konnten jetzt schnell transportiert werden. Man konnte reichlich Schlauchmaterial mitnehmen, außerdem konnte eine Motorspritze angehängt werden. Von der Landesbrandkasse gab es einen Zuschuss. Folge: Das Fahrzeug wurde als „Überlandgerät“ eingestuft und musste in den Nachbargemeinden, im Umkreis von 15 Kilometern, mit eingesetzt werden. Aber man hilft ja gerne...

Für Leser, die nicht ganz so für das Thema „brennen“ wird manches Detail eher mäßig interessant sein, sei es nun diese oder jene Personalie oder auch dieser oder jene Einsatz in der älteren wie jüngeren Vergangenheit. Aber andererseits lockert, das sei auch klargestellt, die eine oder andere Anekdote bzw. Schnurre die Darstellung doch wieder gut auf.

So wird etwa in den ebenfalls breiten Raum einnehmenden Ausführungen zur Entwicklung der Löschtechnik (auch in Radeberg gab es immer wieder Feuerwehrleute, die wie einst Heine bessere Feuerspritzen forderten) u. a. vermerkt, dass gegen 1988, also kurz vor dem (noch nicht wirklich absehbaren) Ende der DDR die „Löschknechte“ der Freiwillige Feuerwehr Radebergs von der Partnerfeuerwehr Neratovice in der CSSR zwei Fahrzeugsirenen geschenkt bekamen.

Problem: Die Einfuhr dieser Sirenen war – Bruderland und Völkerfreundschaft hin oder her – offiziell nicht gestattet. Aber wenn die Sirenen erst mal montiert seien, dann werde auch nichts dagegen unternommen, wie eine Nachfrage bei entsprechender Stelle ergab. Also kam es zu einer illegalen Einfuhr der Sirenen – alsbald aufgebaut an den Löschfahrzeugen, war das Tatütata-Signal bei Einsätzen für andere Verkehrsteilnehmer nun deutlich besser zu vernehmen.

Auch die Betriebsfeuerwehren werden in den Blick genommen

Im Kontext des Abschnitts „Hersteller der Wasserkünste“ wird auch der eine oder andere Bogen zu Dresden geschlagen. So wird festgehalten, dass Kurfürst Johann Georg III. 1684 in Holland eine große Schlangen-Brandspritze, damals der letzte Schrei in Sachen Brandbekämpfung, kaufte und nach Dresden bringen ließ. Für den Raum Dresden ist der Spritzenbauer Christian Heinrich Krist (eventuell auch Kürst bzw. Kirsten, die Unterschriften in diversen Dokumenten fallen sehr unterschiedlich aus) bekannt. Der Wasserbauinspektor wohnte in der See-thorvorstadt, Halbe Gasse Nr. 410.

Um 1900 am Reithaus, Steigerzug am zweiten Steigerturm mit ausgefahrener Weinhart’scher Schiebeleiter Quelle: Repro

Den Titel eines Wasserbauinspektors führte auch Johann Nikolaus Gottlob La Mare, der zudem Rotgießermeister war und als solcher ab 1781 auch Feuerspritzen anfertigte. Er widersetzte sich dem Innungszwang, weshalb sich die Innungsmitglieder an oberster Stelle beschwerten. Letztlich durfte La Mare mit königlicher Erlaubnis sein Geschäft weiterführen – und er muss sehr erfolgreich gewesen sein, jedenfalls legt dies die Nummerierung der von ihm gefertigten Feuerspritzen nahe. Die von Radeberg 1810 und damit lange vor der oben erwähnten Forderung Heines gekaufte Spritze hatte die Nummer 1106. Nach seinem Tod – La Mare wurde auf dem Eliasfriedhof bestattet, wobei das Grab sogar erhalten, aber in einem sehr schlechten Zustand ist – führte seine Frau das Geschäft weiter.

Auch auf die betrieblichen Feuerwehren, die einst in Radeberg existierten, wird ein Blick geworfen. ’Der älteste Nachweis stammt vom 15. Juni 1872, als die „Bahnspritze“ bei einem Brand zum Einsatz kam – vermutlich bedient von Arbeitern der sächsisch-königlichen Eisenbahn. Wann in der berühmten Radeberger Exportbierbrauerei eine Feuerwehr gegründet wurde, „ist nicht mehr feststellbar“. Belegt sei, dass vom 28. Mai bis zum 27. August 1951 eine Ausbildungsmaßnahme durchgeführt wurde. Eingegangen wird auch auf die Feuerwehr-Fahne, die man sich zum 125-jährigen Gründungsjubiläum gönnte. Sie zeigt – man hätte es sich denken können – den Heiligen Florian. Die Legende, die sich um sein Ende rankt, wird umfassend erzählt, was nicht verfehlt ist, schließlich ist die Vita dieses Schutzheiligen in der Tat im protestantischen Sachsen seit der Reformation eher wenig bekannt, anders als das nicht gerade fromme Sankt-Florians-Prinzip, das da lautet „Heiliger Florian, verschon mein Haus, zünd andre an“, aber als solches ein Beleg dafür ist, dass selbst der aufgeklärte (oder sich zumindest so dünkende) Mensch Schutzheilige oder welche überirdischen Mächte auch immer um Hilfe anruft, wenn die Not am größten ist. Hilft dieser Notruf allerdings nicht, dann bleibt nur, einen anderen über die 112 abzusetzen.

Das Heft kann im Bürgerbüro und im Rathaus von Radeberg sowie im Museum Schloss Klippenstein erworben werden.

PS: Zu Ehren der Freiwilligen Feuerwehr Radebergs ist vom 10. bis 12. September ein Festwochenende geplant, zudem eine Ausstellung in Schloss Klippenstein.

Große Kreisstadt Radeberg (Hg.): 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Radeberg. Vom Löscheimer zum Löschfahrzeug, Heft 19 der Radeberger Blätter zur Stadtgeschichte, 172 Seiten mit Abb., 6 Euro

Von Christian Ruf