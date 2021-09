100 Jahre Freital: Stadt feiert drei Tage Geburtstag

Freital

Am 1. Oktober ist es 100 Jahre her, dass sich die Gemeinden Deuben, Döhlen und Potschappel zur Stadt Freital zusammengeschlossen haben. Um das zu feiern, schmeißt die Stadt eine dreitägige Sause auf dem Neumarkt und im Windbergpark. „Die Vorfreude ist riesig groß“, sagt Oberbürgermeister Uwe Rumberg (parteilos) bei der Vorstellung des Programms.

Seit 2019 laufen die Vorbereitungen für das Event. „Corona hat einige Ideen und Träume platzen lassen“, sagt Katrin Preis, Co-Projektleiterin von „100 Jahre Freital“. Un­ter anderem wollte sie eine internationale Band spielen lassen, die nun zu einem anderen Zeitpunkt nach Freital kommen soll. Der Startschuss des Stadtgeburtstags fällt am Freitag, 1. Oktober, um 18 Uhr auf dem Neumarkt. Künstlerisch inszeniert erzählen die Spielbühne Freital und das Dresdner Salonorchester den Zuschauern die Stadtgeschichte. Hierfür haben die Veranstalter im Frühjahr 2021 ihre Bürger aufgerufen, Bilder, Fotos und andere Zeitzeugnisse einzusenden. Danach spielt die Band „two of us“ eine Mischung aus Blues, Rock, Country und Folk.

Konzerte, Stadtgeschichte und Vereinsarbeit

Der Sonnabend steht im Zeichen der Vereine und Ehrenamtlichen. Im Windbergpark und auf dem Neumarkt haben sie Aktionen, Mitmachangebote und Bühnenshows geplant. Mit dabei sind unter anderem das Umweltzentrum, der Sportclub und das Regenbogen-Familienzentrum. Zudem stehen Konzerte von Bands aus Freital und Umgebung auf dem Programm. Ab 20.30 Uhr zeichnet eine Lasershow die 100-jährige Stadtgeschichte nach.

Am Sonntag, 3. Oktober, wird es vor allem musikalisch. So hat der Männerchor Poisental für seine Zuhörer die 1921 anlässlich der Stadtgründung geschriebene „Hymne an Freital“ vorbereitet. Ähnlich traditionell wird es beim Konzert des erstmals 1861 gegründeten Gesangvereins „Silberblick“. Währenddessen können sich die jüngsten Besucher beim Kinderfest im Windbergpark austoben. Das Herzstück des Stadtfests bildet die Jubiläumsparade, an der sich 40 Fahrzeuge und 350 Menschen beteiligen. Der zweistündige Umzug führt von der Dresdner Straße über die Deubener, Albert-Schweitzer- und August-Bebel-Straße zurück zur Dresdner Straße auf den Neumarkt und endet an der Bahnhofstraße. Mit dabei: die Musikschule, die städtischen Sammlungen und verschiedene Stadtteile.

Maximal 999 Besucher pro Areal erlaubt

Das Hygienekonzept für das Fest fällt mild aus. So gilt laut Projektleiterin Katrin Preis weder 3G noch 2G. Eine Maskenpflicht gibt es auch nicht. Allerdings ist die Besucheranzahl auf den beiden Arealen Neumarkt und Windbergpark auf je 999 begrenzt. Zur Kontrolle plant die Stadt eine Umzäunung, Einlasspersonal soll die Gäste zählen. Der Besuch des Auftaktfestes am Freitagabend kostet zehn Euro, am Sonnabend und Sonntag ist der Eintritt kostenfrei.

Neumarkt 16 Tage lang gesperrt

Für die Vorbereitungen und den Abbau des Festgeländes und wegen des Nachtskatens und des Nachtflohmarkts am 9. Oktober ist der Neumarkt ab diesem Sonnabend bis einschließlich 10. Oktober voll gesperrt, heißt es aus dem Rathaus. Als Interimsparkplatz steht die Fläche am früheren Gasthof „Sächsischer Wolf“ zur Verfügung. Autofahrer erreichen diese über die Dresdner Straße. Alle Informationen zum Programm und zu den Tickets gibt es im Internet.

Von Laura Catoni