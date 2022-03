Steigende Kraftstoffpreise bringen Pendler in Nöte

Radebeul/Nossen/Kamenz

Bei 2,24 Euro lag am Montagabend der Durchschnittspreis für einen Liter Super in Dresden, bei 2,26 Euro für Diesel. In der Spitze musste man über 2,30 Euro zahlen. Seit Ende Februar zeigt die Preiskurve beim Kraftstoff steil nach oben. Jetzt schaut jeder genau, wo er tankt, versucht mit diversen Apps und Internetseiten den günstigsten Anbieter auszumachen. Ist der Tank leer, wird nur so viel wie nötig getankt – in der Hoffnung, dass es morgen vielleicht doch wieder etwas preiswerter ist.

Fahrt mit dem Auto für viele Pendler alternativlos

Für Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, ist die Preisentwicklung an der Tankstelle ein Desaster. Denn für viele, die über Land fahren, gibt es keine realistische Alternative. In deren Ohren klingt der Rat, doch auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, wie Hohn.

Oliver H. wohnt in Friedewald und arbeitet seit mehreren Jahren bei einem großen Batteriehersteller in Kamenz. 112 Kilometer fährt der 50-Jährige täglich mit dem Auto, um zur Arbeit und wieder nach Hause zu kommen. Für 2,30 Euro pro Liter musste er zuletzt tanken. „Das bedeutet für mich 15,46 Euro Kraftstoffkosten pro Tag. Noch im Dezember waren es um die 9,70 Euro“, hat er ausgerechnet. Denn rechnen muss er jetzt mehr denn je. Weil er seine minderjährige Tochter, die jetzt bei Lommatzsch wohnt, jedes zweite Wochenende zu sich holt, kommen noch mal vier Fahrten à 27 Kilometer – also 108 Kilometer pro Wochenende – hinzu. Und der nächste Lebensmittelmarkt ist fünf Kilometer entfernt.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fünf Stunden unterwegs

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind für Oliver H. keine Alternative. Er müsste von Friedewald mit dem Bus bis zum Bahnhof Radebeul-West, von dort mit der S-Bahn bis Dresden, von da mit dem Zug bis nach Kamenz und dann vom Bahnhof mit dem Bus in den Betrieb fahren. Das heißt, dass er für eine Strecke zweieinhalb Stunden unterwegs wäre, am Tag also fünf Stunden. Zum Vergleich: Mit dem Auto braucht er für eine Strecke in der Regel 53 Minuten.

Das eigentliche Problem ist aber ein anderes. „Der erste Bus fährt früh 5.13 Uhr los, da könnte ich frühestens 8.20 Uhr auf Arbeit sein“, hat Oliver H. recherchiert. Viel zu spät. Sein Arbeitstag beginnt 7 Uhr.

„Fahrgemeinschaften zu bilden, ist schwierig“, so die Erfahrung des Betriebsingenieurs für Instandhaltung. „Einfach weil ich berufsbedingt nicht weiß, wann genau ich Feierabend habe. Das wäre eine Riesenabhängigkeit für alle Seiten.“

Hohen Spritpreise reißen tiefes Loch in Haushaltkasse

Michelle G. wohnt mit ihrem Freund in Radebeul und fährt jeden Tag nach Nossen zur Arbeit. Die Chemielaborantin ist heilfroh, dass sie im Januar ihre Ausbildung beendet hat und jetzt ein Gehalt bekommt. „Wäre ich noch Azubi, würde jetzt mehr als die Hälfte meines Geldes für Benzin draufgehen. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt machen würde. Denn die Jugendherberge, wo ich in meiner Lehrzeit zeitweise übernachtet habe, hat den Winter über zu.“

Die 20-Jährige hat ausgerechnet, dass sie vorher um die 80 Euro in der Woche für Kraftstoff gezahlt hat. „Jetzt sind es 35 Euro pro Woche mehr.“ Das reißt ein tiefes Loch ins Portemonnaie.

Auch für die Radebeulerin sind die öffentlichen Verkehrsmittel keine Alternative. „Früher gab es eine Zugverbindung von Radebeul nach Nossen“, weiß Michelle. „Aber diese Verbindung wurde schon vor Jahren eingestellt.“

„Ich müsste von Radebeul mit der S-Bahn zum Dresdner Hauptbahnhof fahren und von dort mit dem Bus nach Nossen. Der fährt über viele kleine Dörfer, ich wäre zwei Stunden unterwegs. Damit ich pünktlich auf Arbeit bin, müsste ich 3.30 Uhr aufstehen, wäre 6.40 Uhr im Betrieb, in dem ich 7 Uhr anfange. 16 Uhr fährt der für mich nächstmögliche Bus zurück. Auf den müsste ich dann allerdings wieder eine halbe Stunde warten, wäre 18 Uhr zu Hause. Wenn ich Glück habe. Manchmal fällt der Bus auch aus, ist eher gefahren oder kommt später“, weiß sie aus ihrer Lehrzeit, denn da hat sie es einige Male versucht, mit den Öffentlichen auf Arbeit zu kommen.

Fahrgemeinschaften kosten nicht selten Zeit und Flexibilität

Einige ihrer Kollegen, die jeden Tag aus Leipzig, Bautzen oder anderen Teilen der Lausitz nach Nossen kommen, haben längst Fahrgemeinschaften gebildet. Und Michelle erlebt durch die Erzählungen jeden Tag mit, was das für Probleme aufwirft. Zum Beispiel wenn mit den Kindern mal was ist, der Fahrer oder die Fahrerin krank wird und so weiter. „Man muss immer Kompromisse schließen, die nicht selten alle Beteiligten viel Zeit und Flexibilität kosten.“ Am Ende leide die Familie. „Vielen Pendlern würde es sehr helfen, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel auf dem Land besser ausgebaut beziehungsweise häufiger fahren würden“, ist Michelle G. überzeugt.

Und nach Nossen umziehen? Für Michelle und ihren Freund würde das nichts ändern. Dann hätte ihr Freund mehr Spritkosten. Mit den „Öffentlichen“ zu seinem Arbeitsort in Dresden zu gelangen, wäre in seinem Fall noch aufwendiger.

Oliver H. hat längst erwogen, sich die Woche über ein Zimmer in Kamenz zu nehmen. Aber das ist preislich keine Alternative mehr, hat er festgestellt. Jetzt hält er nach einem Campingplatz Ausschau, falls das mit den Spritpreisen nicht besser wird. Vielleicht kann er so ein bisschen Geld sowie Zeit sparen und gleichzeitig Lebensqualität gewinnen, ist seine Überlegung.

Von Catrin Steinbach