Coswig

Nach dem etwas anderen Weihnachtsfest 2020 wird es langsam Zeit etwas Platz im Wohnzimmer zu schaffen und den Tannenbaum zu entsorgen. Die Stadt Coswig stellt dafür kostenfreie Entsorgungstellen zur Verfügung. Zweige vom Nadelbaum können direkt oder zerkleinert in der Biotonne landen. Die Ablage neben der Tonne oder den ganzen Baum auf die Straße abstellen ist nicht erlaubt. Natürlich darf auch kein Weihnachtsschmuck im Biomüll entsorgt werden. Der nicht-kompostierbare Müll gehört in den Restmüll.

Ganze Weihnachtsbäume können an den Wertstoffhöfen vom Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) abgegeben werden. Das ist im Januar gebührenfrei. Außerdem gibt es festgelegte Ablageplätze, die aber nur für einen Termin zur Verfügung stehen. Am 12. Januar oder am Vortag können die Bäume an folgenden Orten entsorgt werden:

Karrasstraße: Zufahrt über Stadtverwaltung

Festplatz

Weinbergstraße/Grenzstraße,

Niederseite an der Friedhofsmauer

Am Mittelfeld 6a / Giebelseite

Serkowitzer Straße 8 am Abfallbehälterplatz

Naundorfer Straße 67 am Spielplatz

Pappelstraße 5-8 beim Wendekreis

Nassausiedlung: Kahlhügelweg am Abfallbehälterplätze

Moritzburger Straße/ Platanenweg, an der Schuleinfahrt

Elbgaustraße 98 im Wohngebiet Elbgaustraße am Abfallbehälterplätze

Friedewaldstraße am Ameisenhügel

Moritzburger Straße 79 / Giebelseite

Zaschendorfer Straße / Alte Straße

Wohin mit dem Weihnachtsbaum in Radebeul ?

Auch in Radebeul wird es eine Weihnachtsbaumsammlung geben. Neben der Abgabe bei dem Wertstoffhöfen ist die Ablage, laut Abfallkalender 2021, an folgenden Orten am 13. oder 27. Januar möglich:

Altwahnsdorf 59: auf dem Dorfplatz (nur am 13.01.)

An der Festwiese: beim Parkplatz

Cossebauder Straße / Weinböhlaer Straße / Mittlere Jahnnisbergstraße (nur am 13.01.)

Eduard-Bilz-Straße / Augustusweg

Jägerhofstraße: an der Haltestelle Sportplatz (nur am 13.01.)

Kötitzer Straße: auf dem Parkplatz vom Sportcasino

Ludwig-Richter-Allee / Am Bornberge

Sidonienstraße nach der Einmündung der Kiefernstraße

Auf dem Zillerplatz

Von Sören Hinze