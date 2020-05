Neurechter Kulturamtschef stößt auf Ablehnung von Mitarbeitern und Kulturschaffenden

Radebeul

Die Wahl des wegen seiner politischen Positionen umstrittenen Schriftstellers Jörg Bernig zum neuen Kulturamtsleiter durch den Radebeuler Stadtrat sorgt für einen Aufschrei in der Kulturszene in der Lößnitzstadt. „So einen Mann an einer leitenden Stelle hat die weltoffene Kunst- und Kulturstadt Radebeul nicht verdient“, empört sich Jazz-Schlagzeuger Günter Baby Sommer, der dem Vorstand des Radebeuler Kultur e.V. angehört, in einem offenen Brief an das Stadtoberhaupt und fragt, wie OB Bert Wendsche (parteilos) so etwas zulassen konnte.

Auch von Mitarbeitern aus dem Kulturamt hagelt es für die Stadtratsentscheidung in einem offenen Schreiben an die Kulturschaffenden der Stadt heftige Kritik: „Überregional, im Feuilleton, in Kommentarspalten und in den sozialen Medien werden die mehr als zweifelhaften Äußerungen Bernigs sowie dessen Aktivitäten für diverse neurechte Magazine thematisiert. Das Meinungsbild von Radebeul als Kulturstadt ist dadurch bereits vor Amtseintritt geschädigt.“ Sacharbeit und neue Impulse seien unter den gegebenen Voraussetzungen mit Bernig nicht möglich. Zudem könne er weder im Bereich der öffentlichen Verwaltung oder Betriebswirtschaft noch im Kulturmanagement entsprechende Erfahrungen aufweisen, die für die Position eines Amtsleiters essenziell seien.

Der in Wurzen geborene Schriftsteller Bernig ist Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste und des deutschen PEN-Zentrums. Der 56-Jährige schreibt aber auch als politischer Autor, unter anderem für das Magazin „Sezession“ des Verlegers Götz Kubitschek. Dessen „Institut für Staatspolitik“ stufte der Verfassungsschutz jüngst als Rechtsextremismus-Verdachtsfall ein. 2016 warf Bernig in seiner Kamenzer Lessing-Rede der Bundesregierung vor, sie plane mit ihrer Flüchtlingspolitik den „totalen Umbau“ des Volkes. Er gilt als neurechter Denker.

Für die Stelle des Kulturamtsleiters standen am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung zwei Kandidaten zur Wahl. Mit 17 zu 15 Stimmen bei zwei Enthaltungen sei Bernig vor allem durch CDU und AfD in das Amt des Kulturamtsleiters gehievt worden, kritisierten die Stadtratsfraktionen Linke und Bürgerforum/Grüne/ SPD am folgenden Tag.

Am Freitag meldete sich mit einer Erklärung auch Uwe Wittig, Stadtrat und Ortsverbandschef der Freien Wähler zu Wort. So seien die politischen Statements Bernigs das eine. „Das Andere aber, und dies ist das eigentlich verwerfliche, ist die Tatsache, das hier in erster Linie augenscheinlich jemand mit einem Posten versorgt wurde, denn fachlich wäre die Gegenkandidatin um ein Vielfaches geeigneter gewesen“, kritisiert Wittig.

Nach DNN-Informationen kann die unterlegene Mitbewerberin um die Kulturamtsleiter-Stelle 15 Jahre Erfahrung als Kulturmanagerin und Sachgebietsleiterin in einer sächsischen Stadt vorweisen. Zu ihren Aufgaben dort gehören die Leitung des städtischen Kulturzentrums mit Museen und Stadtbibliothek sowie die Organisation von Großveranstaltungen. Zudem habe sie an der Entwicklung von ganzjährigen Tourismusangeboten mitgewirkt.

OB Bert Wendsche (parteilos) teilte mit, dass die hauptamtliche Verwaltung nicht Bernig, sondern seine Mitbewerberin aufgrund ihrer Amtserfahrung favorisierte. Trotz umfangreichen Werbens für sie habe der Stadtrat anders entschieden. Diese Entscheidung nehme die hauptamtliche Verwaltung „mit Respekt zur Kenntnis“.

Auf DNN-Nachfrage erklärte das Stadtoberhaupt, dass er sein Einvernehmen nicht aufgrund der politischen Position und Meinung eines Kandidaten verweigern dürfe, solange diese nicht verfassungsfeindlich seien. Er sei beamtenrechtlich zu politischer Neutralität verpflichtet. Aus fachlichen Gründen hätte er sein Einverständnis nicht verweigern können. Denn während die Stärken der einen in der Kulturverwaltung liegen, bringe der andere langjährige Erfahrungen auf kulturellem Gebiet mit.

