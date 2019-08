Pulsnitz/BAB4

Am Freitagnachmittag ist es zu einer Kollision von mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn in Richtung Dresden gekommen. Ungefähr zwei Kilometer hinter der Anschlussstelle Pulsnitz fuhr ersten Informationen zufolge ein PKW-Fahrer in ein Stauende und schob so mehrere Fahrzeuge ineinander, wie die Polizei mitteile. Insgesamt kamen vier Rettungswagen zum Unfallort, um die Verletzten zu versorgen. Ein kilometerlanger Stau war die Konsequenz. Zeitgleich geschah auf der gegenüberliegenden Spur in Richtung Görlitz ebenso ein Unfall: Dort fuhr ein Transporter auf einen weiteren Transporter auf. Ob Gaffen möglicherweise zu dem Crash führte ist bislang noch unklar.

Von heh