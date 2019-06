Königstein

Ein kleiner Junge ist am Donnerstagabend in einer Ferienanlage in Königstein von einem Hund gebissen worden. Der Besitzer hatte das Tier vor dem Empfangsgebäude der Anlage an der Straße Halbestadt angeleint und war hineingegangen.

Der Zweijährige näherte sich dem Tier und wurde gebissen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von fkä