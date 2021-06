Stolpen

Die Feuerwehr musste am späten Montagabend nach Heeselicht, einem Ortsteil von Stolpen ausrücken. Hier standen an zwei verschiedenen Stellen jeweils 200 bis 250 Quadratmeter Wald in Flammen.

Laut Polizei lagen die beiden Brandherde rund 40 Meter auseinander. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass die Feuer gelegt wurden und ermitteln wegen Brandstiftung.

Von fkä