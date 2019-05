Dresden

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten in Zusammenarbeit mit der Bundeszollverwaltung am Mittwochabend ein Fahrzeug. In dem Kleinbus, der aus Tschechien kommend auf der A 17 unterwegs war, fuhr ein 25-Jähriger mit. Er wies sich mit seinem gültigen albanischen Pass aus.

Eine Überprüfung im Fahndungssystem verlief zunächst ergebnislos. Im Verlauf der weiteren Befragung und Ermittlungen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann bereits unter anderen Personalien gegen das Aufenthalts- und Strafgesetzbuch verstoßen hatte.

Bereits im Januar dieses Jahres wurde der junge Mann in Düsseldorf kontrolliert. Dort wies er sich gegenüber den Beamten mit einem gefälschten Ausweisdokument aus. Aufgrund dessen wurde er im Januar 2019 nach Albanien abgeschoben. Eine erneute Einreise nach Deutschland wurde ihm untersagt.

Am Mittwoch wurde der Mann beim zuständigen Amtsgericht Pirna vorgeführt, in einem beschleunigten Verfahren zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt und anschließend an die JVA Dresden überstellt.

Auch ein 44-jähriger Serbe hätte nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Er wurde in einem grenzüberschreitenden Linienbus von der Bundespolizei kontrolliert und nach Tschechien zurück geschoben. Außerdem leitete die Beamten ein entsprechenden Verfahren ein.

Von PS