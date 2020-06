Freital

Am Montagnachmittag sind zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall auf der Dresdner Straße verletzt worden.

Die 59-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia war in Richtung Dresden unterwegs. An der Kreuzung Platz des Friedens fuhr sie auf einen haltenden VW Polo einer 31-Jährigen auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von DNN