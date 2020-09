Zwei Unfälle mit Lkws auf der A 4 bei Pulsnitz

Pulsnitz

Auf der A 4 in Höhe der Anschlussstelle Pulsnitz hat es am Mittwochvormittag zweimal kurz hintereinander in Fahrtrichtung Dresden gekracht. Zunächst kam ein Lkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Wildzaun hängen. Der Mann blieb unverletzt.

Anders erging es einem zweiten Trucker, der etwa eine halbe Stunde später mit seinem Laster auf einen stehenden Lkw auffuhr und diesen noch auf einen dritten Brummi schob. Der 44-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden an den drei Lkw beläuft sich auf rund 47.700 Euro.

Von fkä