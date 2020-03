Pirna-Copitz

Zwei Leichen sind am Freitagmorgen in einer Gartensparte an der Bernhard-Muth-Straße gefunden worden. Der Mann und die Frau lagen leblos in der Sauna des Kleingartens. Vor Ort konnte der Notarzt nur noch den Tod der beiden feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Von mb