Pirna-Copitz

In der Kleingartensparte „Schöne Höhe“ im Pirnaer Ortsteil Copitz wurde am Freitagvormittag ein gruseliger Fund gemacht. In einem Schrebergarten an der Bernhard-Muth-Straße, entdeckte man zwei tote Senioren. Die Frau (75) und der Mann (76) lagen leblos in einer direkt an die Gartenlaube angebauten Sauna. Der Rettungsdienst eilte vor Ort. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden feststellen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. An den Toten seien nach einer ersten Leichenschau zunächst keine Anzeichen von Gewalteinwirkung festgestellt worden. Deshalb wird eine Straftat oder gar ein Verbrechen ausgeschlossen, hieß es. Nun soll geklärt werden, weswegen das Ehepaar aus Pirna gestorben ist. Bislang deutet einiges auf einen tragischen Unfall hin.

