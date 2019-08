Dippoldiswalde

Bei einem Unfall auf der B 170 bei Dippoldiswalde sind am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein Hyundai-Fahrer in Richtung Dresden unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW T4. Der Hyundai-Fahrer und der Beifahrer des Kleinbusses wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße 170 war wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von DNN