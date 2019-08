Friedrichswalde-Ottendorf

Bei einem Unfall in der Nähe einer Auffahrt zur A 17 bei Friedrichswalde-Ottendorf in der Gemeinde Bahretal sind am Samstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein 84-jähriger Passatfahrer beim Linksabbiegen einen vorfahrtsberechtigten Audi. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Der Senior und die 31 Jahre alte Audifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Kreuzung musste zeitweise voll gesperrt werden.

Von Marko Förster