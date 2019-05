Pirna

Am Donnerstag ist es in Pirna zu zwei Unfällen gekommen, bei denen jeweils eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Der dabei entstandene Sachschaden fiel jeweils unterschiedlich aus.

Am Donnerstagmorgen wurde eine 32-Jährige leicht verletzt, die auf dem Fußweg der Zehistaer Straße unterwegs war. Sie kollidierte mit einem VW Up, der aus der Ausfahrt kam. Die Radfahrerin wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Der dabei entstandene Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 500 Euro.

Eine 17-jährge Radfahrerin verletzte sich gegen Abend bei einem Unfall auf der Hauptstraße. Der Fahrer eines VW Caddy fuhr links in eine Einfahrt und übersah dabei offenbar die entgegenkommende Radfahrerin. Diese stürzte in Folge des Zusammenstoßes und wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge beträgt circa 1.000 Euro.

Von heh