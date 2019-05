Radeberg

Ein Porsche Cayenne und ein Porsche Carrera sind in der Nacht zum Donnerstag in Ullersdorf bislang unbekannten Dieben ins Auge gefallen. In das erste Fahrzeug drangen sie gewaltsam ein, lösten den Lenkradairbag aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit sich. Außerdem demontieren sie die Scheinwerfer des Wagens. Schaden entstand in Höhe von rund 5000 Euro.

Bei dem Carrera wurde ebenfalls der Lenkradairbag entwendet. Beim Abbau der Frontscheinwerfer scheiterten die Diebe allerdings. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Von PS