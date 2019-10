Bad Schandau

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntagvormittag auf der Staatsstraße 154 zwischen Altendorf und Bad Schandau mit ihren Maschinen frontal zusammen gestoßen und dabei schwer verletzt worden. Eine Gruppe von mehreren Motorrädern war in Richtung Sebnitz unterwegs. Die Fahrer überholten nacheinander einen Pkw Saab, der ebenfalls in Richtung Seidenblumenstadt fuhr. Einer der letzten Biker stieß dabei mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer auf einer Honda zusammen. Beide Fahrer kamen zu Fall und rutschten über den Asphalt. Der in Richtung Bad Schandau einzeln fahrende Honda-Fahrer blieb im Straßengraben liegen. Der mutmaßliche Unfallverursacher auf seiner BMW verletzte sich schwer und kam per Rettungswagen in die Uniklinik Dresden; der 16-jährige Hondafahrer wurde so schwer verletzt, das er mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Dresden Friedrichstadt geflogen werden musste. Ein Motorradfahrer der Gruppe bekam die Trümmerteile der beiden verunfallten Motorräder ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 12 500 Euro geschätzt die Straße war von 11.30 Uhr bis kurz nach 14 Uhr teilweise voll gesperrt.

Von mf