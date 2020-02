Dresden

Polizisten haben am Mittwoch in Pirna einen Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt – und das gleich zwei Mal binnen weniger Stunden. Bei der zweiten Verkehrskontrolle nahmen die Beamten die Autoschlüssel des 36-Jährigen an sich. Er muss sich nun in zwei Fällen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Die erste Verkehrskontrolle war gegen 17.30 Uhr. Eine Blutabnahme ergab, dass der 36-Jährige unter Einfluss von Kokain und Opiaten stand. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Etwa vier Stunden später, gegen 21.30 Uhr, geriet derselbe Mann erneut ins Radar der Polizei. Wieder wurde ihm Blut entnommen, wieder stand er unter Drogeneinfluss.

Von SL