Pirna/Rathewalde

Am 26. Oktober vergangenen Jahres kam die 20-jährige Aline D. auf der S 165 bei Lohmen bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Schuld an ihrem Tod war Nico P. Der heute 43-Jährige hatte an jenem Abend getrunken und war dann in seinen Renault gestiegen, um nach Hause zu fahren.

Gegen 21.20 Uhr überholte er damals zwischen Lohmen und Rathewalde trotz Überholverbots und mit 100 km/h einen BMW, als ihm plötzlich der Mazda von Aline D. entgegen kam. Keiner konnte mehr ausweichen und den Unfall verhindern. Nico P. krachte frontal in den Wagen der Krankenpflegein. Die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungskräfte versuchten alles, um die 20-Jährige aus dem Fahrzeug zu befreien, sie konnte allerdings nur noch tot aus dem völlig zerstörten Pkw geborgen werden.

Durch den heftigen Aufprall war das Heck des Renaults auch noch gegen den BMW geschleudert worden und hatte dessen Fahrerseite beschädigt. Der Fahrer hatte Glück im Unglück – er wurde nur leicht verletzt. Bei Nico P. wurden 1,2 Promille festgestellt.

Am Mittwoch musste sich Nico P. nun vor dem Amtsgericht Pirna verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Koch in der Verhandlung fahrlässige Tötung vor.

Der Angeklagte räumte alles ein und bat im Gerichtssaal die Eltern von Aline um Entschuldigung. „Ich übernehme die volle Verantwortung für den Tod ihrer geliebten Tochter.“ Er selbst hat keinerlei Erinnerung an den Unfall.

Nico P. ist nicht vorbestraft und hat sich bisher noch nie etwas zu Schulden kommen lassen – nicht einmal Verkehrsdelikte. Nun wird er damit leben müssen, Schuld am Tod einer jungen Frau zu sein, die ihr Leben noch vor sich hatte. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.

Von Monika Löffer