Meißen

Am späten Dienstagabend brannte es in einer Wohnung an der Schmidener Straße, meldet die Polizei.

Offenbar wegen eines technischen Defekts geriet eine Mikrowelle in der Küche in Brand. Die Flammen konnten durch die 42-jähriger Mieterin gelöscht werden. Aufgrund des dichten Rauches wurde sie, sowie ein 36-jähriger Mann und drei Kinder zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Von DNN