Sebnitz

Zu zwei Autounfällen ist es am Donnerstag in Sebnitz gekommen. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Zwei Fahrzeuge kollidierten auf der Hohnsteiner Staße. Zu dem Zusammenstoß kam es, als der 62-jährige Fahrer mit seinem Wagen links abbog. Bei dem Unfall entstanden 4500 Euro Sachschaden.

Anzeige

Am selben Tag stießen auf einem Parkplatz an der Schillerstraße zwei Autos zusammen. Die 38-jährige Fahrerin schob rückwärts mit dem Fahrzeug aus einer Parklücke. Dabei stieß ihr Wagen mit einem Opel zusammen, der an der Lücke vorbeifuhr. Es entstanden 2000 Euro Sachschaden.

Von SL