Dippoldiswalde

Am frühen Sonntagnachmittag sind an der Kreuzung Altenberger Straße / Dresdner Straße zwei Autos kollidiert. Der 76-jährige Fahrer eines Fords krachte beim Versuch abzubiegen in einen BMW. Dabei verletzte sich die 31-jährige Beifahrerin des BMWs leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Von mb