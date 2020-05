Pirna

Auf der Kreuzung Dresdner Straße/ Gebrüder-Lein-Straße ist es am Montagvormittag zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein 63-jähriger Autofahrer leicht verletzt hat.

Als der Mann bei Rot hielt, bemerkte dies ein nachfolgender Lkw-Fahrer offenbar zu spät. In der Folge schob der Laster den Pkw auf die Kreuzung, wo der Renault mit einem anderen Auto kollidierte, das in Richtung B 172 unterwegs war. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von lc