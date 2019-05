Freital

Am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wilsdruffer Straße ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der 63-jährige Fahrer eines VW Polo stellte diesen am Dienstagmorgen auf jenem Parkplatz ab, fünf Minuten später bemerkte er Schäden an seinem Wagen. Diese wurden mutmaßlich von einem anderen Auto verursacht. Ein Schuldiger gab sich jedoch nicht zu erkennen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können. Hinweise werden unter (0351) 483 22 33 entgegen genommen.

Von mb