Klipphausen

In einem Bus der Linie 404 in Richtung Meißen ist es am vergangenen Dienstag an der Haltestelle Schachtberg an der B6 zu einem Streit zwischen dem Busfahrer und einem Fahrgast gekommen.

Der 57-jährige Passagier wurde aus bislang noch nicht geklärten Gründen vom Busfahrer aufgefordert, den Bus zu verlassen. Als dieser daraufhin den Bus von vorn fotografierte, fuhr der Fahrer bis auf wenige Zentimeter an ihn heran, sodass der Mann zur Seite sprang und sich dabei leicht verletzte.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere weitere Mitfahrer des Busses werden gebeten sich bei der Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 oder dem Polizeirevier Meißen zu melden.

Von DNN