Zeugen nach Unfallflucht in Freital gesucht

Freital

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in Freital-Wurgwitz.

Eine 35-Jährige war am Mittwochmorgen mit einem VW Up auf der Pesterwitzer Straße unterwegs, heißt es in der Polizeimeldung. Dort stieß sie mit einem unbekannten Auto zusammen, das aus der Straße Hinter dem Rathaus nach links auf die Pesterwitzer Straße eingebogen war.

Am VW Up entstand Schaden in Höhe von rund 1 000 Euro. Der Flüchtige fuhr in Richtung Zöllmener Straße davon. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall und zum unbekannten Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von tik