Coswig

Auf der Kastanienstraße ist es am Freitag zu einem Unfall zwischen einem Kind und einem Renault Twingo gekommen.

Der 39-jährige Fahrer des Renault fuhr von der Louise-Petters-Straße in Richtung Salzstraße, als unvermittelt ein Kind auf einem Fahrrad auf die Straße fuhr. Das Fahrrad streifte den Spiegel sowie die Tür des Renault und hinterließ Schäden in Höhe von rund 100 Euro. In der Folge fuhr das Kind davon.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall insbesondere zu dem Kind machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Von DNN