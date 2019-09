Radebeul

Am Montagnachmittag ist ein Skoda auf einem Parkplatz an der Meißner Straße beschädigt worden. Der Wagen stand in einer Parklücke quer zur Fahrbahn und hatte beim Wiedereintreffen der Fahrerin Schäden in Höhe von rund 1200 Euro am Heck. Ein Verursacher war nicht am Unfallort.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen, insbesondere zum Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen.

Von PS