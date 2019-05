Riesa

Am Dienstagvormittag ist ein Fahrradfahrer auf der Lauchhammerstraße schwer verletzt worden.

Autofahrer fanden den 30-Jährigen mit seinem Fahrrad in Höhe der Bahnhofstraße auf der Fahrbahn liegend und versorgten ihn. Er musst in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut seinen Angaben hatte ihn ein grauer Caddy beim Überholen gestreift, woraufhin er stürzte. Der mutmaßliche Verursacher war nicht mehr am Unfallort. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stand der Radfahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen in Verbindung mit dem Unfall gemacht haben, bzw. die Angaben zu dem überholenden Auto machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden sowie das Polizeirevier Riesa entgegen: 0351 483 22 33.

Von PS