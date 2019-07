Groß Düben

Der Radfahrer, der am 6. Juli 2019 in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen Schleife und Groß Düben verunglückte, ist seinen Verletzungen erlegen. Der Mann war aus bislang noch unklarer Ursache auf dem Groß-Dübener Weg auf den Asphalt gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat Untersuchungen angestellt, konnte die Umstände, die zum Unfall führten, jedoch nichts ausnahmslos in Erfahrung bringen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat den Radfahrer an besagtem Datum gesehen? Wer ist am Morgen des 6. Juli den Groß-Dübener Weg entlang gefahren und kann sich an Gegebenheiten, auch scheinbar unwichtige, erinnern? Hinweise nimmt die Verkehrsinspektion in Bautzen unter 035951 367 0 oder online unter vpi.pd-gr@polizei.sachsen.de entgegen.

Von PS