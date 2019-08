Bad Gottleuba

Beim Abbiegen auf der S173 auf der Hohen Straße in Bad Gottleuba ist ein 63-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag in einen Pkw gekracht und schwer verletzt worden. Er war mit seiner schwarzen Yamaha XV535 von Hellendorf in Richtung Berggießhübel unterwegs. Auf einer geraden Strecke kurz vor dem Parkplatz „Panoramablick Gottleubatal“ setzte der Mann zum Überholen von mehreren Fahrzeugen an, als just in diesem Moment ein schwarzer Seat Ibiza aus der Reihe zum Linksabbiegen auf den Parkplatz ansetzte. Der überholende Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Er krachte in die hintere Tür auf der Fahrerseite und stürzte. Er rutschte mit dem Motorrad noch dreißig Meter weit auf den Parkplatz, wo die Maschine mit einem abgeparkten Opel Vectra kollidierte. Der Seat fuhr gegen einen Sandstein und kam halb auf diesem zum Stehen.

Der 63-Jährige wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienstmitarbeiter und Notarzt in die Dresdner Uniklinik gebracht. Die Seatfahrerin (34) wurde kam ebenfalls verletzt in eine Klinik. Die Freiwillige Feuerwehr von Berggießhübel beseitigte ausgelaufene Flüssigkeiten. Bis zum Abend nahmen Beamte des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Dresden den schweren Unfall auf. Vor Ort waren auch die Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden sowie ein Gutachter der Dekra. Gegen 20 Uhr wurde die Unfallstelle durch Mitarbeiter vom ADAC geräumt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen auf der S173, der Parkplatz war teilweise gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall. Wer Hinweise dazu oder zur Fahrweise des Motorradfahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dresden unter 0351 483 22 33 zu melden.

Von PS