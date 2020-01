Hohnstein

Auf der Dresdner Straße in Hohnstein ist es am Freitagmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Sattelzug mit geladenen Autos fuhr in Richtung Hohnstein, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hinter ihm fuhr ein Skoda, dessen Fahrer daraufhin bremsen musste und nach rechts auswich. Der nachfolgende Fahrer eines Renault wiederum kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Skoda auf. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Lkw verließ den Unfallort. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere dem Lkw machen können. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von DNN