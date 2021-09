Zeugen gesucht: Einbrecher in Pirna vertrieben

Pirna

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag versucht in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Schlängelbachweg einzubrechen. Zunächst kletterte der Täter auf einen Balkon und versuchte anschließend durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung einzudringen. Die Polizei Dresden teilt mit, dass er dabei die Bewohner aufweckte und daraufhin floh.

Die Polizei sucht nach Zeugen zum versuchten Einbruch oder ähnlichen Straftaten. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.

Von EE