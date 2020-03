Weinböhla

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Donnerstag am Florian-Geyer-Weg in Weinböhla ereignet hat. Ein Rollerfahrer kam bei der Kollision mit einer Straßenbahn der Linie 4 ums Leben, als er einen Straßenbahnübergang unweit der Straße Alter Dresdner Weg queren wollte.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall, insbesondere der Ampelschaltung machen können. Hinweise werden von der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 483 22 33 entgegen genommen.

Von DNN