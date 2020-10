Meißen

Ein unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Wochenende in einem Innenhof an der Leipziger Straße einen Mercedes Marco Polo beschädigt.

Der Unbekannte stieß auf einem Parkplatz gegen den Mercedes und verursachte einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Anschließend verließ er die Unfallstelle.

Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unbekannten Verursacher machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 sowie das Polizeirevier Meißen entgegen.

Von DNN