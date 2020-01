Pirna

Am Samstag ist ein Zehnjähriger auf der Straße Alt-Rottwerndorf in Pirna von einem Pickup angefahren worden. Der Junge rannte hinter einem Linienbus auf die Fahrbahn. Dabei stieß er mit dem Mercedes aus dem Gegenverkehr zusammen. Das Kind stürzte und verletzte sich dabei leicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 200 Euro.

Von DNN