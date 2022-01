Zehn Meter tief: Junger Mann stürzt aus Haus am Ufer der Gottleuba

Bad Gottleuba-Berggießhübel

Am Freitagabend ist ein 21-Jähriger aus einem Haus am Flüsschen Gottleuba gestürzt. Er landete rund zehn Meter tiefer auf dem Uferstreifen des Gewässers. Kurz vor 22 Uhr hatte der junge Mann offenbar eine Tür des Gebäudes an der Straße „An der Waldburg“ geöffnet und war hinausgegangen. Dort befindet sich eine Art Austritt, der mit einem Geländer gesichert ist. Der 21-Jährige stürzte in die Tiefe, das Gestrüpp am Ufer bewahrte ihn möglicherweise vor dem Schlimmsten.

Ersthelfer kümmerten sich um den Verunglückten, alarmierten Rettungsdienst und Feuerwehr. Sie legten den schwer verletzten, aber ansprechbaren Mann in eine Schleifkorbtrage, bugsierten ihn etwa 50 Meter flussaufwärts und zogen ihn schließlich nach oben. Anschließend wurde der Verunglückte mit dem Rettungswagen zum Sportplatz transportiert, wo bereits der Rettungshubschrauber wartete. Er brachte den 21-Jährigen in ein Dresdner Klinikum.

Beamte des Pirnaer Polizeireviers nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann austreten.

Von maf/ttr