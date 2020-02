Ottendorf-Okrilla

Auf ungewöhnliche Art hat ein ukrainisches Pärchen am Samstagabend einen Streit beendet, der während der gemeinsamen Autofahrt in Richtung Dresden entbrannt war. Als die Frau bei einem Stopp auf dem Parkplatz am Eichelberg die Toilette aufsuchte, nutzte ihr wütender Partner die Gelegenheit und fuhr mit seinem Citroen einfach davon.

Die völlig aufgelöste Zurückgelassene lieh sich ein Handy von einem Lkw-Fahrer und rief die Polizei, welche die Frau auf der Dienststelle in Bautzen in Obhut nahm und die Polizei am Wohnort des Paares informierte.

Gegen 4 Uhr morgens erschien der Mann in der Wache, gab sich reumütig und nahm seine Partnerin wieder in Empfang. Der weitere Werdegang der Beziehung ist unbekannt.

Von kcu