Was genau ist am Donnerstagabend in und vor der Straßenbahn vorgefallen, bevor es zu dem Würgegriff eines LVB-Kontrolleurs kam? Die Polizei ermittelt weiterhin und hat uns ihre aktuellen Erkenntnisse mitgeteilt.

Würgegriff vor Leipziger Straßenbahn: Was wir wissen – und was nicht

Zusammenfassung - Würgegriff vor Leipziger Straßenbahn: Was wir wissen – und was nicht

Zusammenfassung - Würgegriff vor Leipziger Straßenbahn: Was wir wissen – und was nicht