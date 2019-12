Görlitz

Ein ungewöhnlicher Notruf erreichte die Polizei in Görlitz am Montagmittag: Eine Frau gab an, im Hinterhof des Nachbargrundstücks einen Wolf gesichtet zu haben. Dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelte, stellten die Beamten bei ihrem Eintreffen fest. Wenig später flüchtete das Tier durch ein Fenster in den Keller des Hauses. Ein alarmierter Tierarzt konnte den Wolf betäuben und behandeln, da er sich beim Sprung durch das Fenster leicht verletzte. Isegrim wurde dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie/Fachstelle „Wolf“ übergeben. Für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Von ps