Pirna

In einem Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße in Pirna-Copitz ist in der Nacht zu Montag ein Brand ausgebrochen. In einer Einraumwohnung brannten Einrichtungsgegenstände. Der 65 Jahre alte Mieter kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Das Gebäude, in dem sich 18 Wohnungen befinden, musste teilweise evakuiert werden. Die Brandwohnung gilt zunächst als unbewohnbar.

Von M. Förster