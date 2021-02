Wohnung in Heidenau angezündet – Jugendliche wegen versuchten Mordes angeklagt

Heidenau

Zwei erste 14 und 16 Jahre alte Jugendliche sollen am 9. September in Heidenau eine Wohnung angezündet haben – in dem Wissen, dass darin zwei Männer schliefen. Die Staatsanwaltschaft Dresden erhebt nun Anklage wegen schwerer Brandstiftung und des Verdachts auf versuchten Mordes gegen die beiden.

Verletzung und Tod billigend in Kauf genommen

Ihnen wird vorgeworfen, das Feuer in den frühen Morgenstunden in der Wohnung an der Käthe-Kollwitz-Straße gelegt zu haben. Schwere Verletzungen bis hin zum Tod der Schlafenden nahmen sie der Staatsanwaltschaft zufolge zumindest billigend in Kauf.

Zum Glück erwachte einer der beiden Männer, weckte den anderen und beide konnten die brennenden Räume verlassen. Sie und zwei weitere Hausbewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Wohnung brannte komplett aus, der Schaden liegt bei um die 80.000 Euro.

Das Landgericht Dresden entscheidet nun über die Zulassung der Anklage. Der 16-jährige Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft, der jüngere Komplize ist einstweilig in einem Heim der Jugendhilfe untergebracht.

