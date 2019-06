Frankenthal

Großeinsatz bei Bischofswerda: Am Sonntagvormittag sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Sonntagmittag zu einem Brand nach Frankenthal gerufen worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam es dort zum Brand eines Dachstuhles in einem Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte.

Demnach ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort und kämpft gegen die Flammen. Im Haus leben der Mitteilung zufolge fünf Erwachsene und ein Kind, die die Wohnungen verlassen konnten. Ein 49-jähriger Mann, der im Dachgeschoss lebt, musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Hauptstraße in Frankenthal sei wegen des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe oder Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Von RND/iro