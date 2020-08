Wilsdruff

Am Mittwochnachmittag ist im Wilsdruffer Ortsteil Kesselsdorf eine offenbar alkoholisierte Rollerfahrerin bei einem Unfall verletzt worden.

Die 43-jährige Bruchpilotin war auf der Sachsenallee in Richtung Unkersdorfer Straße unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in Höhe Frankenring zu Fall kam. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 3,2 Promille. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ursache machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 sowie das Polizeirevier Freital-Dippoldiswalde entgegen.

Von fg